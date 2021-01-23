Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти. Норвежцы вернулись на международные соревнования впервые с 29 ноября.

Женщины пробежали 15 километров – 7,5 классическим стилем и столько же свободным. Йохауг преодолела дистанцию за 37 минут 45,1 секунды. Второй стала норвежка Хелене Мари Фосссхольм, третья – Хейди Венг. Таким образом, полный подиум достался Норвегии.

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Лучшей из сборной России финишировала Наталья Непряева: она стала шестой, ее отставание от лидера – 1 минута 2,5 секунды. На классической части Непряева оторвалась вместе с Йохауг, Андерссон и Диггинс, но на коньке отстала от попутчиц и подпустила группу преследования.