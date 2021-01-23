Норвежцы вернулись на Кубок мира и Александра Большунова. Российский лыжник стал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Дистанция для мужчин составила 30 километров – 15 классическим стилем и столько же свободным. Первые четыре места заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Пол Голберг и Симен Крюгер. Большунов финишировал пятым из-за обидного падения перед заключительным выездом на стадион.

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  • Норвежцы бойкотировали два этапа Кубка мира и «Тур де Ски» из-за угрозы заражения коронавирусом.

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