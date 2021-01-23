Российский лыжник Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд винят друг друга в столкновении в скиатлоне на пятом этапе Кубка мира в Лахти.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня не тот день, надеюсь, на чемпионате мира будет лучше», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лахти 😭 Большунов упал на последнем круге и отдал подиум норвежцам ЧАС НАЗАД

«На одном из поворотов в меня въехал Большунов. Я сломал обе палки и заехал в сетку, Большунов – то же самое. И гонка оказалась испорченной. Я просто спросил у него: «Почему?» В чем смысл?» Исход гонки решался не здесь, места было много. Можно было решить все, где угодно, но не в этом повороте», – сказал Холунд в интервью Dagbladet.

Из-за падения Большунов финишировал пятым, а победил норвежец Эмиль Иверсен.

24 января лахтинский этап завершится эстафетами.

Лыжные гонки Отстаньте от Большунова с биатлоном. Слухи о переходе – бред 13/01/2021 В 12:29