Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти – в гонке 4*5 километров первыми финишировали Тирил Венг, Тереза Йохауг, Хелене Мари Фоссесхольм и Хейди Венг.

Вторыми стали лыжницы из Швеции Шарлотте Калла Эмма Рибом Ловиза Мудиг Эбба Андерссон (отставание от Норвегии – 42,9 секунды), третьи – финки Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен и Криста Пармакоски (59,5 секунды отставания).

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Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Мария Истомина финишировали четвертыми, проиграв норвежкам минуту и 30,7 секунды.

  • В 12:40 по московскому времени стартует мужская эстафета.
  • У женской сборной России этап пропускают Юлия Ступак (простуда), Татьяна Сорина (травма) и Алиса Жамбалова (коронавирус).

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