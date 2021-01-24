Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершился мужской эстафетой 4*7,5 километра, где Россия заняла второе место.
Победителями стали лыжники из сборной Норвегии – Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Вторыми сенсационно стали финны Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен и Йони Мяки. Номинально вторая сборная России (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов) заняла третье место.
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Изначально бронзу получила первая русская четверка, за которую финишировал Александр Большунов, но на финише российский лыжник нарушил правила в борьбе с финским соперником и замахнулся на него палкой. За это команду сняли с гонки.
- Эстафета стала первой официальной международной гонкой Устюгова в сезоне-2020/21.
- Следующий этап состоится в Фалуне (Швеция) 29-31 января.
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