Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершился мужской эстафетой 4*7,5 километра, где Россия заняла второе место.

Победителями стали лыжники из сборной Норвегии – Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Вторыми сенсационно стали финны Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен и Йони Мяки. Номинально вторая сборная России (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов) заняла третье место.

Изначально бронзу получила первая русская четверка, за которую финишировал Александр Большунов, но на финише российский лыжник нарушил правила в борьбе с финским соперником и замахнулся на него палкой. За это команду сняли с гонки.