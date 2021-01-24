Норвегия вернулась на Кубок мира – и второй день подряд в Лахти полыхает. Если в субботу история с падением Большунова в окружении пяти норвежцев казалась скорее стандартным гоночным инцидентом, то воскресное поведение Александра в эстафете не укладывается ни в какие рамки. Российская эстафетная четверка финишировала третьей, сенсационно проиграв Финляндии, и в пылу финишного сражения Большунов два раза вмазал финскому лыжнику палкой.

С чего все началось?

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Норвегия убежала еще на третьем этапе стараниями Сьюра Рёте. На четвертый в борьбе за оставшиеся места вместе пошли Большунов, дебютирующий в сезоне Сергей Устюгов и финн Йони Мяки – спринтер-конькист. Первым отстал Устюгов, пока не нащупавший нужные кондиции, и Большунов с финном пошли дальше вдвоем. Александр определенно не воспринял соперника-ноунейма всерьез и оставил разборки на финиш – и прогадал.

После заключительного спуска он накатил Мяки и практически поравнялся с ним, но не смог выйти на финишный простор. Соперник сместился к борту, Большунов попытался протиснуться между, но только зря оттоптал финну лыжи. Ситуация зеркалила схватку Устюгова и Клебо на ЧМ-2019 – но Сергей оставил разборки до пересечения финишной черты. Александр мелочиться не стал и еще на трассе раскрутил палку в сторону Мяки, дважды врезав ему. После гонки русская и финская четверки едва не кинулись стенка на стенку.

Большунов дважды ударил финна палкой и получил дисквалификацию

Результатов гонки пришлось ждать дольше обычного – инцидент попал под пристальное рассмотрение судей. В итоге Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение и, следовательно, сняли всю команду. Третье место получила четверка, за которую бежал Устюгов – можно пошутить, что Сергей вспомнил о девизе «Тише едешь – дальше будешь».

Дисквалификация справедлива?

Большунова сняли по статье 223 «Санкции» – точнее, пункту 223.1.1 о неспортивном поведении. Да, дисквалификация оправдана – в FIS нет предубеждений против сборной России. Возможно, финн действовал жестко – но в рамках правил, которые четко гласят, что в любом контакте виноват обгоняющий.

Текст пункта статьи 343.10.2 правил FIS гласит: «Ответственность за корректный обгон лежит на обгоняющем лыжнике. Лыжи обгоняющего должны быть перед лыжами обгоняемого, прежде чем обгоняющий начнет двигаться по оптимальной траектории».

Сборная России на финише эстафеты Фото: Imago

Мяки грамотно блокировал сопернику траекторию, а глаза на затылке у него отсутствуют. Большунов же проявил грубую физическую силу прямо на трассе, хотя не имел права этого делать. Он подвел себя и лишил призовых товарищей по команде – Алексея Червоткина, Евгения Белова и Дениса Спицова. Россия подала протест, требуя дисквалифицировать заодно и финнов, но это не отменяет того, что Большунов вспылил, серьезно нарушил правила и выставил себя очень неумно и незрело.

Александра снимут еще с нескольких гонок?

Стараниями взволнованного Дмитрия Губерниева активно распространилась информация, что дисквалификация Большунова действует еще на несколько гонок и чуть ли не на чемпионат мира. Но в лыжах футбольной практики нет – дисквалификация в конкретной гонке означает только дисквалификацию в конкретной гонке. Сейчас Большунов остынет и будет готовиться к следующему этапу – он пройдет в Фалуне 29-31 января. Саше нужно всерьез обдумать эстафетное поведение – так поступать нельзя.

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