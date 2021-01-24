Иностранные спортсмены критикуют российского лыжника Александра Большунова после его поступка в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. На финише лидер национальной команды толкнул финского лыжника Йони Мяки и дважды замахнулся на него палками. После того, как Мяки упал, за финишной чертой начались выяснения отношений между спортсменами обеих команд.

«Это был хоккейный прием. Он промахнулся палкой во время финишного спурта, но, по крайней мере, попал лыжей», – рассказал пострадавший Мяки.

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«Меня не удивляет, что это делает Большунов. Мы видели это раньше. Он очень плохо воспринимает неудачи. И это было с его стороны крайне непрофессионально. Такое поведение неприемлемо для соревнований в эстафете ​​– это похоже на хоккейные приемы», – приводит слова журналиста Пекки Холопайнена Expressen.

«Это было действительно неспортивно. Я попытался вмешаться, чтобы защитить Йони, если возникнут дополнительные проблемы», – заявил партнер Мяки по сборной Финляндии Ийво Нисканен.

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В сборной Норвегии также не остались в стороне. Тренер национальной команды Эйрик Мюр Носсум заявил, что он находится в шоке от происходящего. «Это не относится к беговым лыжам», – уверен специалист.

«Это просто некрасиво и стыдно. Сегодня для России будет тяжелый день. Боюсь, что я бы встал и нанес ответный удар», – цитирует норвежского лыжника Эмиля Иверсена VG.

Сборная России финишировала в гонке третьей, но из-за поступка Большунова команду дисквалифицировали, а бронзу отдали команде, занявшей четвертое место. Ей оказалась еще одна российская четверка.

Финны стали вторыми, золото завоевала сборная Норвегии.

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