Президент ФЛГР Елена Вяльбе заняла сторону Александра Большунова в конфликте с финскими лыжниками, который случился на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник был недоволен тем, что Йони Мяки перекрыл ему лыжню. Он замахнулся на финна палкой, а затем врезался в того на финише.

«Что касается эпизода во время гонки, когда Александр якобы ударил палкой, то он сказал, что не собирался бить финского лыжника, а просто в снег, так часто делают со злости. То, что он после финиша въехал в толпу, где был финн – ясно, что он сделал это специально. Да, это неспортивное поведение, но я на стороне Александра. Финн поступил по-свински, по-другому сказать не могу.

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По лицу Мяки было видно, что он понимал, что нарушил правила, и был испуган, предполагал, что им тоже прилетит. Саша приходил к членам жюри, как положено, мы видели эмоции друг друга. Никаких санкций с нашей стороны, безусловно, не будет», – приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Сборная России финишировала в гонке третьей, но из-за поступка Большунова команду дисквалифицировали, а бронзу отдали команде, занявшей четвертое место. Ей оказалась еще одна российская четверка.

Финны стали вторыми, золото завоевала сборная Норвегии.

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