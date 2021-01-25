«Во время гонки я смотрел на него – возможно, это немного его спровоцировало. На вершине холма перед последним спуском на стадион я попрощался с ним. Но не знаю, понял ли он меня», – цитирует Мяки Dagbladet со ссылкой на Ilta Lehti. Финн добавил, что его вдохновил Петтер Нуртуг, известный подобной тактикой.