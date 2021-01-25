Финский лыжник Йони Мяки, из-за контакта с которым Александра Большунова сняли с эстафеты, рассказал, как провоцировал соперника по ходу гонки.
«Во время гонки я смотрел на него – возможно, это немного его спровоцировало. На вершине холма перед последним спуском на стадион я попрощался с ним. Но не знаю, понял ли он меня», – цитирует Мяки Dagbladet со ссылкой на Ilta Lehti. Финн добавил, что его вдохновил Петтер Нуртуг, известный подобной тактикой.
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- На последнем этапе эстафеты Мяки по правилам перекрыл Большунову финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Александр дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша въехал в него.
- Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место понялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.
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