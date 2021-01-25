Российский лыжник Александр Большунов был доставлен в финскую полицию после инцидента в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

По информации финского телеканала MTV Uutiset, заявление подали два человека, чьи имена не раскрываются. На Большунова пожаловались за нанесение увечий. Полиция в Лахти выясняет, были ли в действиях лыжника признаки нападения. Если их обнаружат, начнется предварительное расследование по делу.

Лахти Большунов поступил глупо. Дисквалификация полностью оправдана 2 ЧАСА НАЗАД

Российские лыжники чуть не подрались с финнами после гонки

На последнем этапе эстафеты Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. Тот по правилам перекрыл Александру финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Россиянин дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша опасно въехал в него. Финн утверждал, что после контакта с Большуновым у него распухла рука.

Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.

Первыми стали норвежцы, вторыми – финны.

Лахти «Я бы нанес ответный удар». Иностранцы осуждают поступок Большунова 18 ЧАСОВ НАЗАД