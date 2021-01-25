Российский лыжник Александр Большунов был доставлен в финскую полицию после инцидента в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
По информации финского телеканала MTV Uutiset, заявление подали два человека, чьи имена не раскрываются. На Большунова пожаловались за нанесение увечий. Полиция в Лахти выясняет, были ли в действиях лыжника признаки нападения. Если их обнаружат, начнется предварительное расследование по делу.
Российские лыжники чуть не подрались с финнами после гонки
На последнем этапе эстафеты Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. Тот по правилам перекрыл Александру финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Россиянин дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша опасно въехал в него. Финн утверждал, что после контакта с Большуновым у него распухла рука.
- Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.
- Первыми стали норвежцы, вторыми – финны.