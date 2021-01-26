Российский лыжник Александр Большунов и президент ФЛГР Елена Вяльбе принесли официальные извинения за инцидент с финном Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в г. Лахти (Финляндия). Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах.

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Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», – говорится в обращении, которое также было выложено на сайте FIS.

На последнем этапе эстафеты Мяки по правилам перекрыл Большунову финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Александр дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша въехал в него.

Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.

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