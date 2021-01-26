Инцидент случился на финише эстафеты в Лахти: Александр Большунов замахнулся палкой на финского соперника Йони Мяки, а после гонки намеренно въехал в него. Финский юрист сообщил, что Александру грозит до двух лет тюрьмы за инцидент в Лахти.
Большунов впервые прокомментировал инцидент спустя два дня. При этом 24-летний лыжник отказался от общения с российскими журналистами и выбрал NRK.
«Понимаю: делать то, что я сделал после финиша, неправильно. Сожалею о поступке, такого больше не повторится. Когда я пересек линию финиша, хотел поговорить с Мяки о том, что случилось, о том, почему он так делал. Но лыжи катили быстро, когда я попытался остановиться, крепление оказалось сломано. Я не собирался в него врезаться и хотел только поговорить.
Видел запись финиша и не считаю, что Мяки действовал честно. Он блокировал меня намеренно, и я по-прежнему так считаю. Дисквалификация – решение жюри, я с ним согласен. После финиша я действовал неправильно. Но вместе с этим я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого», – заявил Большунов.
Еще Александра попросили прокомментировать слова норвежского тренера Эйрика Мюр Носсума, который сказал: «Мы занимаемся лыжными гонками, а не боевыми искусствами».
«Не читаю чужие комментарии. Я знаю то, что испытал сам. Но не хочу знать, что думаю и говорят другие», – добавил Большунов и завершил интервью.
- Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.
- Финская полиция подтвердила факт получения заявления, но не стала задерживать Большунова – он отправился в Швецию для участия в следующем этапе Кубка мира.