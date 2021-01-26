Инцидент случился на финише эстафеты в Лахти: Александр Большунов замахнулся палкой на финского соперника Йони Мяки, а после гонки намеренно въехал в него. Финский юрист сообщил, что Александру грозит до двух лет тюрьмы за инцидент в Лахти.

Большунов впервые прокомментировал инцидент спустя два дня. При этом 24-летний лыжник отказался от общения с российскими журналистами и выбрал NRK.

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«Понимаю: делать то, что я сделал после финиша, неправильно. Сожалею о поступке, такого больше не повторится. Когда я пересек линию финиша, хотел поговорить с Мяки о том, что случилось, о том, почему он так делал. Но лыжи катили быстро, когда я попытался остановиться, крепление оказалось сломано. Я не собирался в него врезаться и хотел только поговорить.

Видел запись финиша и не считаю, что Мяки действовал честно. Он блокировал меня намеренно, и я по-прежнему так считаю. Дисквалификация – решение жюри, я с ним согласен. После финиша я действовал неправильно. Но вместе с этим я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого», – заявил Большунов.

Еще Александра попросили прокомментировать слова норвежского тренера Эйрика Мюр Носсума, который сказал: «Мы занимаемся лыжными гонками, а не боевыми искусствами».

«Не читаю чужие комментарии. Я знаю то, что испытал сам. Но не хочу знать, что думаю и говорят другие», – добавил Большунов и завершил интервью.

Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.

Финская полиция подтвердила факт получения заявления, но не стала задерживать Большунова – он отправился в Швецию для участия в следующем этапе Кубка мира.

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