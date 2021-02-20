Лыжница сборной Чехии Тереза Беранова прокомментировала столкновение двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова и финна Йони Мяки после финиша в эстафете на этапе КМ в Лахти.

«Хотела бы посмотреть, что писали финну. Я была в шоке от того, как иногда поступают люди в интернете. Более того, если бы это было выгодно русским, они бы сожрали Мяки. Не думаю, что Большунов поступил так [замахнулся на финна] из-за джентльменского спортивного поведения. Я еще раз убедилась, что русские просто пустоголовые.

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Это мое мнение о них, не собираюсь его менять. Плюс финн не делал ничего плохого, это просто финиш. В конце концов, я же не настолько глупа, чтобы пропускать кого-то на финише. И когда Большунов замахнулся палкой… Меня это просто ввело в ступор, он повел себя как обезьяна.

В сборной России много гонщиков, и никто с тобой не поздоровается в ответ, никто не улыбнется. Тебе даже не хочется на них сразу злиться, но так регулярно выходит. Говоришь им: «Эй, вам что, сложно сказать «Привет»? Сложно поговорить с нами? Почему вы постоянно так выглядите на Кубке мира?» Вы правы, русские сами подталкивают тебя на эти эмоции», – сказала Беранова в интервью Aktualne.cz.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти Александр Большунов на финише мужской эстафеты врезался в лыжника сборной Финляндии Йони Мяки. На последних метрах он замахнулся на соперника палкой.

После этого эпизода сборную России дисквалифицировали, а вторая русская команда в результате бана Большунова переместилась на третье место.

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