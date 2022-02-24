Кубок мира по лыжным гонкам возвращается менее чем через неделю после завершения Олимпийских игр – 26-27 февраля состоится этап в финском Лахти. Лыжники пробегут спринт свободным стилем и две гонки с раздельным стартом на 10/15 километров.

Сборные не планируют отдыхать и собираются в Лахти сильнейшими составами: норвежцы анонсировали участие Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг, шведы – Фриды Карлссон и Эббы Андерссон. В общем зачете Кубка мира после побед в «Тур де Ски» за пять этапов до конца сезона лидируют Клебо и Наталья Непряева. У олимпийской чемпионки в эстафете – 195 очков отрыва от Андерссон. Клебо выигрывает у Александра Большунова более солидные 368 баллов: Сан Саныч положил все на олимпийский успех и вряд ли выиграет «БХГ» третий сезон подряд, хотя имеет математические шансы.

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Официальный состав сборной России не объявлен, но старший тренер Юрий Бородавко заявил, что спортсмены из его группы выступят в Лахти. Он назвал фамилии Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина и Марии Истоминой.

Денис Спицов и Александр Большунов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Расписание трансляций

26 февраля, суббота

Спринт, свободный стиль, квалификация – 15:30 мск (Eurosport 1)

27 февраля, воскресенье

10 км, классический стиль, женщины – 13:30 мск (Eurosport 2)

15 км, классический стиль, мужчины – 15:30 мск (Eurosport 1)

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