Кубок мира по лыжным гонкам возвращается менее чем через неделю после завершения Олимпийских игр – 26-27 февраля состоится этап в финском Лахти. Лыжники пробегут спринт свободным стилем и две гонки с раздельным стартом на 10/15 километров.
Сборные не планируют отдыхать и собираются в Лахти сильнейшими составами: норвежцы анонсировали участие Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг, шведы – Фриды Карлссон и Эббы Андерссон. В общем зачете Кубка мира после побед в «Тур де Ски» за пять этапов до конца сезона лидируют Клебо и Наталья Непряева. У олимпийской чемпионки в эстафете – 195 очков отрыва от Андерссон. Клебо выигрывает у Александра Большунова более солидные 368 баллов: Сан Саныч положил все на олимпийский успех и вряд ли выиграет «БХГ» третий сезон подряд, хотя имеет математические шансы.
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Официальный состав сборной России не объявлен, но старший тренер Юрий Бородавко заявил, что спортсмены из его группы выступят в Лахти. Он назвал фамилии Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина и Марии Истоминой.
Денис Спицов и Александр Большунов, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Расписание трансляций
26 февраля, суббота
Спринт, свободный стиль, квалификация – 13:10 мск (Eurosport Player)
Спринт, свободный стиль, квалификация – 15:30 мск (Eurosport 1)
27 февраля, воскресенье
10 км, классический стиль, женщины – 13:30 мск (Eurosport 2)
15 км, классический стиль, мужчины – 15:30 мск (Eurosport 1)
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