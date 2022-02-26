26 февраля в финском Лахти спринтерскими гонками свободным стилем после Олимпиады в Пекине возобновился Кубок мира.

Первыми пробежали лыжницы. Золото досталось шведке Йонне Сундлинг, серебро и бронза у ее соотечественниц – Эммы Рибом и Майи Дальквист соответственно. Наталья Непряева пробилась в финал, но осталась на шестом месте. Татьяна Сорина выбыла на стадии четвертьфинала, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина и Юлия Ступак не пробились сквозь сито квалификации.

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В мужском финале предсказуемо победил норвежец Йоханнес Клебо, опередивший второго призера француза Люку Шанава и норвежца Синдре Скара, ставшего третьим. Глеб Ретивых финишировал пятым. Остальные российские лыжники выступили так: Александр Терентьев, Сергей Ардашев и Александр Большунов выбыли в четвертьфинале, Иван Якимушкин и Илья Семиков не прошли квалификацию.

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