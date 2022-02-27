Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла классическую индивидуальную гонку на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира в Лахти.
Второй стала россиянка Наталья Непряева, которая уступила Йохауг 1,2 секунды. Тройку замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+16,5).
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Также в составе сборной России Татьяна Сорина заняла 13-е место (+1,17.6), Екатерина Смирнова – 23-е (+1,48.8), Мария Истомина – 25-е (+1,52.9), Анастасия Рыгалина – 41-е (+2,33.0), Христина Мацокина – 44-е (+2,42.7), Ольга Кучерук – 48-е(+3,06.7).
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Российские лыжники допущены до всех соревнований под эгидой FIS, но без флага и гимна. Ранее Норвегия сделала запрос о недопуске к мероприятиям на территории страны, но получила отказ.
Финал Кубка мира по лыжным гонкам не состоится в Тюмени. Возможно, его перенесут в другое место.
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