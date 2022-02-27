27 февраля на этапе Кубка мира в Лахти состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта. Победа досталась финну Иво Нисканену, который на 17,6 секунды опередил серебряного призера норвежца Йоханнеса Клебо и на 18,0 – шведа Вильяма Поромаа, завоевавшего бронзу. Александр Большунов почти до самого финиша боролся за медали, но остался в итоге пятым, проиграв Нисканену 24,4 секунды.

Остальные российские лыжники выступили следующим образом: Алексей Червоткин стал четвертым (+22,0), Илья Семиков – седьмым (+46,1), Иван Якимушкин – 12-м (+1:03,0), Денис Спицов – 24-м (+1:48,5), Александр Терентьев – 25-м (+1:49,9).

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