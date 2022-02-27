Тереза ​​Йохауг держалась подальше от Натальи Непряевой после напряженной победной гонки с раздельного старта на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти, где она опередила российскую лыжницу на 1,2 секунды. Затем она ясно дала понять, что не считает нормальным соревноваться с русскими прямо сейчас и поддерживает призыв Норвежской лыжной федерации.

«Прежде всего, мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, мне кажется это совершенно неправильным. Они же представляют свою страну с флагом на груди и на голове. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.

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Я сочувствую спортсменам, но это неправильно, что им позволено выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», – заявила Йохауг.

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