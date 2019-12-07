Российский лыжник Александр Большунов показал лучшее время в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Большунов пробежал 15 км классикой и 15 км свободным стилем с результатом 1 час 17 минут 42,4 секунды. Вторым пришел норвежец Ханс Холунд (+2,2 секунды), третьим – еще один норвежский лыжник Эмиль Иверсен (+7,9 секунд).

Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере завершится 8 декабря.

У Большунова, Устюгова и Непряевой отличный шанс на Кубок мира. Лыжников не отстранят за допинг

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте