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Большунов пришел первым на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Большунов пришел первым на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Eurosport

1 час назад

Саша – лучший!

Российский лыжник Александр Большунов показал лучшее время в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Большунов пробежал 15 км классикой и 15 км свободным стилем с результатом 1 час 17 минут 42,4 секунды. Вторым пришел норвежец Ханс Холунд (+2,2 секунды), третьим – еще один норвежский лыжник Эмиль Иверсен (+7,9 секунд).

  • Второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере завершится 8 декабря.

У Большунова, Устюгова и Непряевой отличный шанс на Кубок мира. Лыжников не отстранят за допинг

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