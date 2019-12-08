Год назад норвежцы высмеяли тактику России. Большунов и Устюгов заткнули их триумфом в Лиллехаммере

Норвежские этапы обычно приводят болельщиков других сборных в ужас: из-за национальной квоты хозяева соревнований выставляют на личные гонки по 20 человек. Не так давно домашние эстафеты бежали по четыре команды, и тут не выдержала FIS – урезала норвежцам и личную, и командную квоты. На Лиллехаммер-2019 Норвегия выставила 17 лыжниц и 16 лыжников, на эстафету – по два квартета, как и Россия.

В олимпийский цикл перед Играми-2018 норвежские этапы, в основном, становились для других сборных красно-синим адом. Родоначальники лыжных гонок забирали все победы, все медали и редко оставляли соперникам пару мест в десятке. А потом Россия вдруг полюбила Лиллехаммер и Холменколлен. В марте 2019-го весь подиум культового для Норвегии 50-километрового марафона был русским, а за спинами Александра Большунова, Максима Вылегжанина и Андрея Ларькова прикатил Илья Семиков.

Александр Большунов выиграл марафон в ОслоGetty Images

К сезону-2019/20 русско-норвежское соперничество достигло апогея. Россия проиграла Норвегии все гонки на чемпионате мира в Зеефельде, а позже Большунов и Непряева уступили Клебо и Эстберг в гонке за «Большой хрустальный глобус». Скандинавские лыжники обидно высмеивали в медиа отсутствие у русских командной тактики, Большунов и Устюгов настраивались на острую борьбу молча. В финской Руке мужская команда не заехала на подиум ни разу, но через неделю прибыла в любимую Норвегию и выиграла две гонки из двух.

Россия провела воскресную эстафету блестяще и на последнем этапе отлично ответила Норвегии как раз командной тактикой. За первую четверку бежал Андрей Мельниченко, за вторую – Сергей Устюгов, который должен был отдыхать, но вышел на старт из-за отравления Артема Мальцева. Норвежцы выставили малоизвестного Вебьорна Туртвейта и Финна Хогена Крога – кошмарный флэшбек Устюгова из Лахти-2017. Российские лыжники не захотели сражаться на финише и рванули вперед на дистанции: сначала протянул Устюгов, потом его зряче сменил Мельниченко. Оба принципиальных соперника не выдержали темпа – это было внезапно, но приятно.

Видео - Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в Лиллехаммере 02:40

Дальше Сергей отъехал от товарища по команде и принес номинально второй русской четверке победу. За Норвегию не бежали Клебо и Иверсен – лидеры общего, спринтерского и дистанционного зачетов – но это проблемы Клебо и Иверсена, а не России, у которой отдыхал Большунов. «Они быстро пошли в длинный подъем, и мне было нечем ответить. Я разочарован», – выдавил Крог после финиша.

Днем ранее Большунов выиграл 30-километровый скиатлон, в котором участвовали все сильнейшие. После переобувания лыж на коньковые вперед резво побежал Ханс Кристер Холунн – чемпион марафона в Зеефельде – но во второй раз тактика с отрывом не удалась: Большунов не поверил. Третьим зацепился Иверсен, и лидеры развили преимущество до неотыгрываемого.

За километр до конца Иверсен не выдержал темпа соотечественника, а ближе к стадиону Большунов выскочил из-за спины Холунна, обошел его на параллельных курсах, мастерски довел дело до победы и показал норвежским зрителям прижатый к губам указательный палец. Холунн уже не называл русских лыжников тупыми, как пробка, а Иверсен не требовал к себе исключительного отношения у тренерского штаба.

«Я немного раздражен, потому что устал на 29-м километре, а мечтал о победе. Хотел бы продержаться за ними, но слишком плохо тренировался. Больше сказать нечего», – грустно констатировал Эмиль.

Следующий этап состоится 14-15 декабря в Давосе (Швейцария).

Программа соревнований – коньковый спринт и коньковые разделки на 10/15 км.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках, где еще больше лыж

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