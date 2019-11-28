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У Большунова, Устюгова и Непряевой отличный шанс на Кубок мира. Лыжников не отстранят за допинг

У Большунова, Устюгова и Непряевой отличный шанс на Кубок мира. Лыжников не отстранят за допинг
Валерия Кукалева

35 мин. назад

Команда Елены Вяльбе подходит к сезону-2019/20 в полном порядке.

29 ноября в финской Руке (также курорт известен под названием Куусамо) начинается лыжный Кубок мира. Большунов и Устюгов зарубятся с Клебо за победу в общем зачете, Непряевой предстоит отбивать атаки норвежек и шведок.

Чемпионата мира нет? Какой старт будет главным?

Никакого чемпионата мира – в лыжах он проводится раз в два года и оттого ценится выше, чем в биатлоне. Главной наградой за старания в сезоне станет победа в общем зачете Кубка мира, бонусы – «малые» глобусы: дистанционный и спринтерский. Дистанционным, кстати, владеет Александр Большунов, и ему по силам оставить хрусталь у себя.

Важнейшие очки лыжникам предстоит набирать на многодневках. Самая дорогая – «Тур де Ски», за победу в которой дают 400 баллов. Чуть меньше – 300 очков – достанется победителям нового «Ски Тура», который в народе уже прозвали туром Скандинавии из-за расположения в Швеции и Норвегии. Здесь меньше гонок – шесть вместо семи – но больше нагрузка: лыжники (и лыжницы тоже) побегут гонку на 38 километров, а решат вопросы в пасьюте на 15/30 км. В идеале эту многодневку стоило бы уравновесить с «Тур де Ски», но, видимо, 100 баллов накидывают за легендарный подъем на Альпе Чермис.

Сергей Устюгов на Альпе Чермис

Сергей Устюгов на Альпе ЧермисGetty Images

Наконец, по 200 очков получат победители Рука-трипл и спринт-тура, который тоже протестируют впервые. Медленно и размеренно вкатываться в сезон некогда: мини-многодневка в Руке со спринтом, разделкой и преследованием – уже на этой неделе. Лидеры это прекрасно понимают: каждый пробежал минимум один предсезонный турнир. А спринт-тур пройдет на исходе сезона в Канаде – там, где зрителям нужно шоу, а не эстетские марафоны на два часа и больше. Хедлайнером, конечно же, станет Йоханнес Клебо.

Говорили что-то про смешанную эстафету, это правда?

Абсолютная! Смешанка будет последней гонкой сезона и состоится 22 марта в канадском Кэнморе. Формат пока экспериментальный и крайне необычный. Он напоминает привычную эстафету четырьмя этапами и их положением: сначала – два классических, потом – два коньковых. Новшества начинаются при распределении ролей. Во-первых, и мужчины, и женщины побегут по пять километров, во-вторых – финишировать будут лыжницы. Расстановка такова: женщина / мужчина / мужчина / женщина. Каждая сборная может выставить неограниченное количество квартетов. Уже есть намеки, что в Пекине-2022 смешанная эстафета станет олимпийской дисциплиной.

Еще одна новинка – переформатирование гонки в гору на «Тур де Ски» в масс-старт. Эту затею FIS раскритиковали еще летом почти все, потому что она обесценивает значимость победителя многодневки. По новым правилам прошлогодний триумфатор Клебо финишировал бы в решающей заключительной гонке не первым, а спустя две с половиной минуты после Сьюра Рёте. Преследующий его Устюгов приехал бы 11-м, и мир лишился бы захватывающей дуэли за итоговую победу.

Россия борется за «Большой хрустальный глобус»?

А как же! Большунов и Устюгов почти в полном порядке. Почти – потому что Александр проиграл на любимой классике в Муонио Иво Нисканену, а потом на контрольной тренировке сборной России уступил Артему Мальцеву. Тренер Юрий Бородавко заверил, что ничего страшного нет:

«У него превышение объема где-то в пределах 400 километров, поэтому сейчас наступила некая усталость, которая бывает обычно по окончании сбора. Ведем сейчас коррекционные тренировки, Саша должен восстановиться».

Устюгов наконец-то начнет сезон без проблем со здоровьем – он вылечил травму спины и очень хочет выиграть Кубок мира. Две многодневки с упором на дистанцию помогут представителям России в борьбе с Клебо, но у Норвегии есть и другие классные лыжники. О притязаниях на тотал заявили Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен.

Сборная России с эстафетным серебром ЧМ-2019

Сборная России с эстафетным серебром ЧМ-2019Getty Images

Иверсен – универсал с перевесом в классику, по специализации чем-то напоминающий Большунова, но жутко невезучий. Тёнсет – чистой воды дистанционщик, который проходит квалификацию спринта только по большим праздникам. Его мечты о Кубке мира странны – вместо домашнего этапа в Лиллехаммере он отправится в Португалию на чемпионат Европы по кроссу.

А женщины?

И женщины! Наталья Непряева в состоянии разменять второе место тотала на первое – тем более сразу две соперницы забуксовали в самом начале сезона. Шведка Эбба Андерссон поскользнулась на пробежке и не появится на Кубке мира до конца календарного года, норвежки Ингвильд Эстберг точно не будет на первом мини-туре из-за проблем со здоровьем – скорее всего, это связано с нехваткой веса и расстройством пищеварения. Может, она пропустит и более поздние этапы.

Остаются непобедимая на дистанции Тереза Йохауг и дерзкая 20-летняя Фрида Карлссон, которую российские болельщики запомнили как обидчицу Юлии Белоруковой. Непряева универсальнее обеих, но у Йохауг есть железный козырь в виде почти стопроцентных показателей на дистанции и преимущества над Натальей на «Тур де Ски» из-за гонки в гору. Карлссон впервые полноценно начнет сезон на взрослом уровне, и в этом противостоянии опыт Непряевой выглядит предпочтительнее, но еще есть Стина Нильссон, которая упорно тренирует дистанцию, и Хейди Венг – кажется, она очнулась после провального сезона.

У скандинавок большие взаимозаменяемые сборные, а Наталью не подстрахует никто – Белорукова и Седова ушли в декрет. Но борьба за третье место в эстафете с финками и немками все же возможна: в прошлом году на подиум заехали молодые Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.

Лыжников же не отстранят?

Конечно, никто не знает, из-за какого угла вылезет очередной допинговый скандал. 9 декабря ВАДА может отстранить Россию от всех крупных международных соревнований, но зимники в любом случае успеют провести сезон под своим флагом из-за затянутости судебных процессов.

В следующем подвиснет только чемпионат мира, где, вероятно, будут персональные допуски, как у легкоатлетов. Новый глава ВАДА Витольд Банька объяснил, что под категорию Major попадают Олимпийские, Паралимпийские, Европейские игры и чемпионаты мира. Значит, Кубок мира – самое важное, что остается у лыжной сборной России. На чемпионат мира Устюгова уже могут не пустить, как не пустили в Пхёнчхан.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где много-много разных лыж

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«Сундбю повернулся, баллончиком попшикался и обогнал меня». Откровения Сергея Устюгова перед сезоном

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