29 ноября в финской Руке (также курорт известен под названием Куусамо) начинается лыжный Кубок мира. Большунов и Устюгов зарубятся с Клебо за победу в общем зачете, Непряевой предстоит отбивать атаки норвежек и шведок.

Чемпионата мира нет? Какой старт будет главным?

Никакого чемпионата мира – в лыжах он проводится раз в два года и оттого ценится выше, чем в биатлоне. Главной наградой за старания в сезоне станет победа в общем зачете Кубка мира, бонусы – «малые» глобусы: дистанционный и спринтерский. Дистанционным, кстати, владеет Александр Большунов, и ему по силам оставить хрусталь у себя.

Важнейшие очки лыжникам предстоит набирать на многодневках. Самая дорогая – «Тур де Ски», за победу в которой дают 400 баллов. Чуть меньше – 300 очков – достанется победителям нового «Ски Тура», который в народе уже прозвали туром Скандинавии из-за расположения в Швеции и Норвегии. Здесь меньше гонок – шесть вместо семи – но больше нагрузка: лыжники (и лыжницы тоже) побегут гонку на 38 километров, а решат вопросы в пасьюте на 15/30 км. В идеале эту многодневку стоило бы уравновесить с «Тур де Ски», но, видимо, 100 баллов накидывают за легендарный подъем на Альпе Чермис.

Сергей Устюгов на Альпе ЧермисGetty Images

Наконец, по 200 очков получат победители Рука-трипл и спринт-тура, который тоже протестируют впервые. Медленно и размеренно вкатываться в сезон некогда: мини-многодневка в Руке со спринтом, разделкой и преследованием – уже на этой неделе. Лидеры это прекрасно понимают: каждый пробежал минимум один предсезонный турнир. А спринт-тур пройдет на исходе сезона в Канаде – там, где зрителям нужно шоу, а не эстетские марафоны на два часа и больше. Хедлайнером, конечно же, станет Йоханнес Клебо.

Говорили что-то про смешанную эстафету, это правда?

Абсолютная! Смешанка будет последней гонкой сезона и состоится 22 марта в канадском Кэнморе. Формат пока экспериментальный и крайне необычный. Он напоминает привычную эстафету четырьмя этапами и их положением: сначала – два классических, потом – два коньковых. Новшества начинаются при распределении ролей. Во-первых, и мужчины, и женщины побегут по пять километров, во-вторых – финишировать будут лыжницы. Расстановка такова: женщина / мужчина / мужчина / женщина. Каждая сборная может выставить неограниченное количество квартетов. Уже есть намеки, что в Пекине-2022 смешанная эстафета станет олимпийской дисциплиной.

Еще одна новинка – переформатирование гонки в гору на «Тур де Ски» в масс-старт. Эту затею FIS раскритиковали еще летом почти все, потому что она обесценивает значимость победителя многодневки. По новым правилам прошлогодний триумфатор Клебо финишировал бы в решающей заключительной гонке не первым, а спустя две с половиной минуты после Сьюра Рёте. Преследующий его Устюгов приехал бы 11-м, и мир лишился бы захватывающей дуэли за итоговую победу.

Россия борется за «Большой хрустальный глобус»?

А как же! Большунов и Устюгов почти в полном порядке. Почти – потому что Александр проиграл на любимой классике в Муонио Иво Нисканену, а потом на контрольной тренировке сборной России уступил Артему Мальцеву. Тренер Юрий Бородавко заверил, что ничего страшного нет:

«У него превышение объема где-то в пределах 400 километров, поэтому сейчас наступила некая усталость, которая бывает обычно по окончании сбора. Ведем сейчас коррекционные тренировки, Саша должен восстановиться».

Устюгов наконец-то начнет сезон без проблем со здоровьем – он вылечил травму спины и очень хочет выиграть Кубок мира. Две многодневки с упором на дистанцию помогут представителям России в борьбе с Клебо, но у Норвегии есть и другие классные лыжники. О притязаниях на тотал заявили Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен.

Сборная России с эстафетным серебром ЧМ-2019Getty Images

Иверсен – универсал с перевесом в классику, по специализации чем-то напоминающий Большунова, но жутко невезучий. Тёнсет – чистой воды дистанционщик, который проходит квалификацию спринта только по большим праздникам. Его мечты о Кубке мира странны – вместо домашнего этапа в Лиллехаммере он отправится в Португалию на чемпионат Европы по кроссу.

А женщины?

И женщины! Наталья Непряева в состоянии разменять второе место тотала на первое – тем более сразу две соперницы забуксовали в самом начале сезона. Шведка Эбба Андерссон поскользнулась на пробежке и не появится на Кубке мира до конца календарного года, норвежки Ингвильд Эстберг точно не будет на первом мини-туре из-за проблем со здоровьем – скорее всего, это связано с нехваткой веса и расстройством пищеварения. Может, она пропустит и более поздние этапы.

Остаются непобедимая на дистанции Тереза Йохауг и дерзкая 20-летняя Фрида Карлссон, которую российские болельщики запомнили как обидчицу Юлии Белоруковой. Непряева универсальнее обеих, но у Йохауг есть железный козырь в виде почти стопроцентных показателей на дистанции и преимущества над Натальей на «Тур де Ски» из-за гонки в гору. Карлссон впервые полноценно начнет сезон на взрослом уровне, и в этом противостоянии опыт Непряевой выглядит предпочтительнее, но еще есть Стина Нильссон, которая упорно тренирует дистанцию, и Хейди Венг – кажется, она очнулась после провального сезона.

У скандинавок большие взаимозаменяемые сборные, а Наталью не подстрахует никто – Белорукова и Седова ушли в декрет. Но борьба за третье место в эстафете с финками и немками все же возможна: в прошлом году на подиум заехали молодые Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.

Лыжников же не отстранят?

Конечно, никто не знает, из-за какого угла вылезет очередной допинговый скандал. 9 декабря ВАДА может отстранить Россию от всех крупных международных соревнований, но зимники в любом случае успеют провести сезон под своим флагом из-за затянутости судебных процессов.

В следующем подвиснет только чемпионат мира, где, вероятно, будут персональные допуски, как у легкоатлетов. Новый глава ВАДА Витольд Банька объяснил, что под категорию Major попадают Олимпийские, Паралимпийские, Европейские игры и чемпионаты мира. Значит, Кубок мира – самое важное, что остается у лыжной сборной России. На чемпионат мира Устюгова уже могут не пустить, как не пустили в Пхёнчхан.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где много-много разных лыж

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