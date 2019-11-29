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Большунов – четвертый в первой гонке сезона, Устюгов дисквалифицирован
В этом году начало сезона не такое успешное.
В финской Руке классическим спринтом стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. Победителями стали норвежцы Майкен Фалла и Йоханнес Клебо.
Фалла создала серьезный задел на подъеме и заранее обеспечила первое место. Борьбу за оставшиеся призовые места выиграли Йонна Сундлинг из Швеции и Сэйди Бьорнсен из США. Клебо победил похожим образом, за его спиной Пол Голберг прикатил вторым, а француз Ришар Жуве – третьим. Александр Большунов финишировал четвертым.
Россию в женской гонке представляла Наталья Непряева – она остановилась на стадии полуфинала. Остальные лыжницы не преодолели квалификацию. Мужской пролог преодолели пятеро, но Сергей Устюгов завершил гонку, не поучаствовав ни в одном забеге навылет. Устюгов допустил два фальстарта подряд и был дисквалифицирован.
- Спринт входит в многодневку Рука-трипл, которая состоит из трех гонок.
- Завтра, 30 ноября, мини-тур продолжится классическими гонками на 10/15 км с раздельного старта.
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