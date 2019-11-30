Финский лыжник Йиво Нискнен быстрее всех прошел гонку на 15 километров, финишировав с результатом 35 минут 17 секунд ровно. Он 13 секунд привез Йоханнесу Хёсфлоту Клебо из Норвегии. Тройку призеров замкнул еще один норвежек Эмиль Иверсен (+14,9).

В первую десятку попали четверку лыжников из России. Александр Большунов показал пятое время. Он уступил 43,8 секунды Нисканену и почти полминуты Иверсену.

Андрей Ларков занял шестое место (+45,4), Сергей Устюгов стал девятым (+57,2), Иван Якимушкин – десятым (+1.06,2).

1 декабря в Руке состоятся гонки преследования.

В женской классике первую медаль сборной России принесла Наталья Непряева (бронза).

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