Российская лыжница Вероника Степанова, принесшая сборной победу на последнем этапе эстафетной гонки в Лиллехаммере, прокомментировала пресловутый «сучий взгляд» и рассказала об общении с норвежкой Терезой Йохауг.
– Наверняка слышали, как Тириль Экхофф сказала, что у российских биатлонисток сучий взгляд?
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– Да-да, что только Юрлова-Перхт улыбается.
Лиллехаммер
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– Просто только Екатерина говорит по-английски.
– К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхольм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?» Я – за контакт. Готова даже обсудить совместные сборы в следующий подготовительный период. Мне скрывать нечего, а посмотреть, как работают другие, – интересно.
– Йохауг, кстати, на вас подписана?
– Вот после эстафеты, может, подпишется. Сейчас меня будут изучать под лупой , – улыбнулась Степанова в интервью «СЭ».
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Источник – «СЭ».
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