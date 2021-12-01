Лыжные гонки возвращаются в Норвегию после более чем годичного перерыва. В последний раз норвежцы принимали Кубок мира в марте 2020 года – провели Холменколленские марафоны, которые выиграли Александр Большунов и Фрида Карлссон. Потом лыжники улетели в США и Канаду на закрытие сезона, но все отменили из-за коронавируса и досрочно завершили сезон.

В сезоне-2020/21 Лиллехаммер был в первоначальном календаре и тоже стоял вторым этапом, но снова произошла коронавирусная отмена. Что не помешало норвежцам провести внутренние соревнования без соблюдения масочного режима и ПЦР-тестирования. Затем FIS пыталась отдать норвежцам финал, которые в итоге провели в Швейцарии, и наконец трассы Лиллехаммера снова готовы для лучших лыжников мира.

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Правда, не совсем – запланированные изначально скиатлоны на 15/30 километров заменили коньковыми разделками из-за нехватки снега. Это большой минус – до Олимпийских игр лыжники не попробуют себя в одной из ярчайших дисциплин.

Лиллехаммер Клебо может сняться с этапа Кубка мира из-за спонсора 8 ЧАСОВ НАЗАД

Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Кубок мира по лыжным гонкам-2017/18, Лиллехаммер Фото: Getty Images

Мужская сборная России едет в Лиллехаммер, имея две победы в трех гонках: Александр Терентьев выиграл спринт, Большунов – пасьют. Норвежские конкуренты снялись с преследования из-за сильного мороза, но на родине наверняка покажут максимум. Из-за национальной квоты у Норвегии будет расширенное представительство на старте – как у мужчин, так и у женщин. Женская сборная России на подиуме пока не была, но в десятку заезжали и Юлия Ступак (дважды), и Татьяна Сорина.

Состав сборной России

Мужчины, спринт: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов;

Мужчины, дистанция: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков;

Женщины, спринт: Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева;

Женщины, дистанция: Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Лилия Васильева

Расписание трансляций на Eurosport

Александр Большунов, Россия, Кубок мира-2019/20 в Лиллехаммере Фото: Getty Images

3 декабря (пятница)

Спринт, конек, квалификация – 12:00 мск (Eurosport Player)

Спринт, конек, забеги на выбывание – 14:30 мск (Eurosport 1)

4 декабря (суббота)

15 км, конек, мужчины – 12:00 мск (Eurosport 1)

10 км, конек, женщины – 14:00 мск (Eurosport 1)

5 декабря (воскресенье)

Эстафета 4*7,5 км, мужчины – 11:20 (Eurosport 1)

Эстафета 4*5 км, женщины – 13:45 (Eurosport 1)

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