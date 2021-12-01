Трехкратный олимпийский чемпион 2018 года Йоханнес Клебо высказался о скандальном конфликте со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии – стриминговым сервисом Viaplay. На этапе Кубка мира в Руке спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на своем комбинезоне. Если федерация станет настаивать на сохранении логотипа на экипировке спортсмена, Клебо снимется с соревнований.

«Я потратил много времени, разбираясь, что будет правильным в данной ситуации, а что нет. Я сразу связался с федерацией и заявил, что считаю этот вопрос сложным, ведь это ставит под сомнение нашу независимость. Против Viaplay я ничего не имею. Я несколько недель все обдумывал. Если так случится, то я вместе со своим дедом уеду, и мы проведем несколько интенсивных тренировочных сессий».

Ad

Отец Клебо объяснил, почему сын не хочет представлять Viaplay на соревнованиях:

Рука Кто помешает Большунову на ОИ? Бояться нужно не только Клебо 26/11/2021 В 05:31

«Йоханнес не планирует надевать комбинезон с логотипом Viaplay ни в предстоящий уик-энд, ни в будущем. С Viaplay все в порядке, но дело в независимости и доверии. Йоханнес не хочет рекламировать медиаресурс, на котором сам появляется. В данном случае важно соблюдать дистанцию. Если федерация этого не хочет, то так делает Йоханнес. Он давно заявил о своей позиции федерации».

Лыжные гонки В лыжах теперь странные правила обгона. Все из-за Большунова и Клебо 22/11/2021 В 11:54