Норвежец Йоханнес Клебо решил стартовать этапе Кубка мира в Лиллехаммере, который состоится с 3 по 5 декабря.

Ранее появилась информация, что Клебо может пропустить домашний этап из-за скандального конфликта со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии – стриминговым сервисом Viaplay. На этапе Кубка мира в Руке спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на комбинезоне. Но теперь пошел на уступки.

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«Для меня было важно высказать озабоченность относительно надежности и независимости в том, что поставщик контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает соглашение о коммерческом спонсорстве. Тем не менее я согласился разместить рекламу Viaplay на костюме для соревнований. И хотя я не настроен сейчас продолжать эту дискуссию, она все-таки важная, мы увидели множество мнений и точек зрения по этому поводу. В любом случае, мне удалось поставить вопрос на повестку дня, а также показать свою позицию в этом деле», – заявил лыжник.

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