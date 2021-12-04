Медиа-битва российских и норвежских журналистов по итогам этапа в Руке продолжается, хотя соревнования в Лиллехаммере уже стартовали – и не очень удачно для России. Представители русских изданий уверены, что норвежцы струсили, не выйдя на гонку преследования из-за мороза, норвежцы отстреливаются пространными текстами об астме и допинге.

В бесконечный раз выступил Эстен Сэтер из Dagbladet, и в этот раз его текст нельзя назвать прямо уж набросом: журналист рассуждает о том, что в России неправильно осведомлены об употреблении норвежцами астма-препаратов. Руководство ФЛГР действительно понимает это не совсем верно: например, Елена Вяльбе уверена, что норвежские лыжники пользуются терапевтическими исключениями. А правда в том, что для употребления противоастматических препаратов ТИ не нужны.

Ad

«На последнем чемпионате мира в Оберстдорфе у Норвегии не было ни одного лыжника, имеющего показания на ТИ, – объясняет Сэтер. – В текущем сезоне – тоже. Дозы, необходимые норвежским спортсменам для лечения астмы, намного ниже международных стандартов для получения ТИ. Но для русских это не наука, а пропаганда».

Лиллехаммер Клебо вынес спринт со спонсором федерации на форме 18 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная Норвегии (Лиллехаммер, спринт) Фото: Getty Images

Но в материале Dagbladet, конечно же, не обошлись без популистских высказываний.

«Астма-медицина – самое распространенное в России объяснение тому, почему норвежские лыжники доминировали в последнее десятилетие. Критика легальных мер, принимаемых участниками соревнований, стала постоянной частью повестки российского лыжного руководства», – выдержка из начала текста.

Позже Сэтер упоминает Александра Терентьева, сенсационно выигравшего стартовый спринт сезона. И приводит его цитату. «Честно говоря, это странно и неприятно, но что с этим поделаешь?» – сказал Терентьев о норвежской астме в одном из интервью после гонки.

Терентьев уделал Клебо на финише и украл у норвежца золото

«Он яснее других показал, как глубокие подозрения влияют на отношения между лыжными гонками России и Норвегии», – комментирует слова Александра норвежский журналист. – Сознательная дезинформация российского лыжного руководства о норвежцах, к сожалению, подталкивает таких спортсменов, как Александр Терентьев, к шаблону недоверия. А такого не должно быть».

Бородавко – скандальный тренер

Журналист не забыл упомянуть в связи с Терентьевым Юрия Бородавко, о котором недавно высказывался чемпион мира 2011 года из Канады Девон Кершоу.

«Последние два сезона Терентьев занимался в тренировочной группе скандального Юрия Бородавко и смог переварить очень большие объемы. Тренировочный режим Бородавко тяжелый, но давний тренер национальной сборной, к сожалению, тесно связан с допингом. Он объяснял допинговые случаи среди лыжников тем, что не имел полного контроля над их повседневной жизнью.

Это, конечно, правда, но она плохо рифмуется с тем, как Бородавко вступил в жесткую схватку с Ильей Черноусовым – бронзовым призером марафона в Сочи и единственным русским, который тогда остался вне подозрений. Бородавко обвинил жителя Швейцарии в том, что он умалчивает о допинговых схемах русских за рубежом».

Возможно, норвежский коллега ошибся – Юрий Викторович, напротив, считал Черноусова информатором ВАДА. Но в любом случае, посыл норвежца понятен: Бородавко то винит исключительно спортсменов, то не понимает, зачем Черноусов якобы сдает своих. В его представлении это видится именно так – никак иначе, без полутонов.

«Систематическая ложь и сотрудничество с имеющими допинговую историю тренерами означает, что недоверие между лыжными гигантами может расти. Очень печально, что русские вырастили молодого лыжника, способного обыгрывать Йоханнеса Клебо в его стиле, в таких условиях. Учитывая, что впереди много спринтерских поединков на высшем уровне, хорошо бы, если бы это был просто спорт. Но российский топ-спорт пока работает по-другому», – грустно заключает Сэтер.

В чем прав норвежец?

Если исключить бравурный тон выступления – во многом. Вяльбе, Бородавко и другие российские тренеры действительно не совсем понимают всех тонкостей астма-медицины, на которую не нужны терапевтические исключения. Смеяться над астматиками всерьез как минимум нелогично после того, как с того же пасьюта из-за проблем с дыхательными путями снялась Татьяна Сорина.

«Я сначала дала информацию тренерам, что мне уже сложно дышать. И мне потом сказали, что надо сходить. Думаю, даже если бы мне не дали информацию, я бы, наверное, сама через подъем сошла. У меня уже сильно там началось. Когда начинает все меньше и меньше воздуха поступать, ты задыхаешься. Я не астматик, но в холод еще года три назад у меня очень сильный кашель был», – объяснила Татьяна.

Татьяна Сорина Фото: Imago

Всем бы хотелось, чтобы на первое место выходил только спорт – никакой политики и никаких разговоров об астме. Но тогда норвежским журналистам не нужно писать и о русском допинге – мнимом русском допинге. Как, например, год назад после Руки скандинавы заподозрили в мошенничестве Сорину, поднявшуюся на пьедестал. Поэтому иностранным коллегам стоит начать с себя. Они знают, что выступающие сейчас русские спортсмены чисты – ну, а мы знаем, что астма-препараты не запрещены и не считаются допингом. Но в информационной битве хороши все средства – с обеих сторон.

Лиллехаммер У шведки Дальквист – 2-я спринтерская победа в сезоне 18 ЧАСОВ НАЗАД