Российские лыжники неудачно выступили в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере – ни один спортсмен не отобрался в финал.

Лучшим в мужском спринте стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Томас Ларсен, третье – француз Ришар Жув. В топ-6 также попали Ховард Таугбёл (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия) и Маркус Грате (Швеция).

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Александр Большунов не смог выйти в финал, финишировав третьим в полуфинальном забеге. Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выбыли на стадии четвертьфинала. В топ-30 не отобрались Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Сергей Ардашев.

Лиллехаммер Клебо все же выступит в Лиллехаммере с лого спонсора Viaplay ВЧЕРА В 10:48

Женскую гонку выиграла шведка Майя Дальквист, второй стала американка Джессика Диггинс, третьей – Тирил Венг из Норвегии. Также в финале бежали Эмма Рибом (Швеция), Рози Бреннан (США) и Анамария Лампич (Словения).

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Христина Мацокина завершили борьбу в четвертьфинале. По итогам квалификации в тридцатку лучших не прошли Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Лилия Васильева.

Также в программе этапа – гонки с раздельным стартом на 10/15 километров коньком и эстафеты 4*5 и 4*10 километра.

Спринт был отборочной гонкой на Олимпийские игры для России и Норвегии.

Лиллехаммер Большунов, Терентьев и Устюгов выступят на КМ в Норвегии. А Клебо? ВЧЕРА В 15:50