Российские лыжники неудачно выступили в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере – ни один спортсмен не отобрался в финал.
Лучшим в мужском спринте стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Томас Ларсен, третье – француз Ришар Жув. В топ-6 также попали Ховард Таугбёл (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия) и Маркус Грате (Швеция).
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Александр Большунов не смог выйти в финал, финишировав третьим в полуфинальном забеге. Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выбыли на стадии четвертьфинала. В топ-30 не отобрались Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Сергей Ардашев.
Лиллехаммер
Клебо все же выступит в Лиллехаммере с лого спонсора Viaplay
Женскую гонку выиграла шведка Майя Дальквист, второй стала американка Джессика Диггинс, третьей – Тирил Венг из Норвегии. Также в финале бежали Эмма Рибом (Швеция), Рози Бреннан (США) и Анамария Лампич (Словения).
Российские лыжницы Татьяна Сорина и Христина Мацокина завершили борьбу в четвертьфинале. По итогам квалификации в тридцатку лучших не прошли Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Лилия Васильева.
- Также в программе этапа – гонки с раздельным стартом на 10/15 километров коньком и эстафеты 4*5 и 4*10 километра.
- Спринт был отборочной гонкой на Олимпийские игры для России и Норвегии.
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Лиллехаммер
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Лиллехаммер
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