Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл раздельную гонку на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), норвежцы завоевали полный подиум.

Вторым стал Ханс Кристер Холунн, отстав от победителя на 1,6 секунды. Третий – Мартин Нюэнгет (отставание – 17,5 секунды). Лучшим из сборной России стал Алексей Червоткин, финишировавший на четвертом месте в шаге от подиума. Его проигрыш Крюгеру составил 21 секунду.

Ad

Помимо Червоткина, ни один русский лыжник не попал в топ-10. Денис Спицов стал 13-м, Александр Большунов – 14-м, Иван Якимушкин – 15-м. На 21-м месте финишировал Артем Мальцев, на 22-м – Андрей Ларьков, на 24-м – Сергей Устюгов.

Лиллехаммер Норвежский журналист снова набросил на русские лыжи. В чем он прав? 3 ЧАСА НАЗАД

Этап стартовал со спринта, российские лыжники не завоевали наград.

В воскресенье, 5 декабря, этап в Лиллехаммере завершится эстафетными гонками 4*5 и 4*10 километров.

Лиллехаммер Клебо вынес спринт со спонсором федерации на форме 20 ЧАСОВ НАЗАД