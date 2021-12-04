Российский лыжник Александр Большунов объяснил неудачное выступление в раздельной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Большунов не попал в топ-10 и финишировал 14-м. После гонки русский лыжник связал поражение с плохой подготовкой инвентаря.
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«Все складывалось неплохо, но на старте понял, что лыжи сегодня не те, на которых можно выигрывать. С каждым кругом они ехали хуже. Когда последний спуск ехал, понимал и видел, что без палок начинаю работать раньше, чем ребята, которые до меня ехали.
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Лыжи сработали не так, как хотелось бы. Понимал, что мог бороться за тройку и за победу, но лыжи не дали этого сделать. Работал один, первые два круга еще мог держать скорость, но потом в подъем вроде бы иду нормально, а на спусках по десять секунд ловил. Это очень много», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Подиум в гонке на 15 километров свободным стилем оккупировали норвежцы. В топ-10 попал только один русский лыжник.
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- Этап стартовал со спринта, российские лыжники не завоевали наград.
- В воскресенье, 5 декабря, этап в Лиллехаммере завершится эстафетными гонками 4*5 и 4*10 километров.
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