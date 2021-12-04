Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла коньковую гонку на 10 километров с раздельным стартом в рамках этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

Второе место заняла Тереза Йохауг из Норвегии, ее отставание от лидера – 0,3 секунды. Третьей стала американка Рози Бреннан, чей проигрыш – 11,3 секунды.

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Лучшая из российских лыжниц, Наталья Непряева, финишировала на пятом месте (+28,5 секунды), Татьяна Сорина стала восьмой (+35,8).

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Этап стартовал со спринта, российские лыжницы не завоевали наград.

В воскресенье, 5 декабря, этап в Лиллехаммере завершится эстафетными гонками 4*5 и 4*10 километров.

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