Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен заявил, что российская лыжница Татьяна Сорина создавала помехи для Терезы Йохауг на дистанции коньковой гонки с раздельного старта в Лиллехаммере: цепляла палки норвежки, когда спортсменки какое-то время шли вместе на разных кругах. Претензии были высказаны тренеру сборной России Егору Сорину.

«Я сказал, что Сорина вела себя неспортивно и попросил ее перестать так делать. Когда кто-то постоянно цепляет твои палки, ты теряешь больше, чем три десятые, [столько Йохауг уступила на финише Фриде Карлссон]. Но это не имеет значения. Гонка была хорошей. Протеста не будет», – заключил Иверсен.

Ad

Тереза Йохауг также была раздосадована произошедшим.

Рука Норвежцы побьют Большунова на 1-м этапе. Но все лучше, чем ожидалось 24/11/2021 В 06:06

«Я была в бешенстве. Она все время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражает и сбивает ритм. Посидеть у кого-то за спиной – это нормально, но в таком случае ты должна дать немного места и не цеплять палки бегущей спереди. Знаю, что она не делала это специально, но так делать нельзя. Говорить с ней после гонки не собираюсь – уже достаточно высказала ей на трассе», – рассказала расстроенная Йохауг.

Позже Сорина извинилась перед норвежкой, и та приняла извинения.

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 15 км свободным стилем в Лиллехаммере. В отличие от Терезы, ему мешали лыжи

Источник – NRK, Nettavisen.

Лыжные гонки «Так пишут о нем каждый год». Норвежцы не верят в болезнь Большунова 08/11/2021 В 06:39