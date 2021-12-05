На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере завершилась мужская эстафета – лыжники бежали четыре этапа по 7,5 километра. Победителями стали норвежцы Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клэбо, Россия заняла второе место.

На подиум попала вторая российская команда, за которую бежали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов. На финише Устюгов уступил Клебо 0,2 секунды. Третье место заняла вторая сборная Норвегии – Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд и Харальд Амундсен. Отставание – 1,2 секунды.

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За первую российскую команду бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Лыжники финишировали на четвертом месте с проигрышем в 1,4 секунды.

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В личных гонках русские лыжники не смогли попасть в топ-3, лучший результат – четвертое место Алексея Червоткина в коньковой разделке на 15 километров.

Следующий этап состоится 11-12 декабря в Давосе (Швейцария).

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