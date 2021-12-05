Россия заняла второе место в мужской эстафете Лиллехаммера вслед за Норвегией – причем победила не номинально первая команда с Александром Большуновым, а вторая сборная, где главной звездой был Сергей Устюгов. Как так вышло и почему русские снова проиграли норвежцам?

Тренерский штаб команды выставил следующие составы:

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Россия-1 – Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин.

Россия-2 – Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов.

Лиллехаммер Финиш Вероники Степановой – уела шведку и норвежку в эстафете 2 ЧАСА НАЗАД

Норвегия ответила убойной первой четверкой и абсолютно конкурентной второй:

Норвегия-1: Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клебо.

Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен.

Эстафета в Лиллехаммере Фото: Imago

Сразу стоит ответить удивленным биатлонным болельщикам – да, в лыжах на кубковые эстафеты разрешено выставить по две команды. Еще одна тонкость – этапы по 7,5 километров вместо 10. На чемпионатах мира и Олимпийских играх бегут полноценную десятку.

После опубликования российских составов появилось небольшое недоумение: тренеры как будто перепутали сильнейших лыжников по этапам, выставив их исключительно по результатам субботней разделки. Потому что идеальный состав по итогам гонок в Руке и Лиллехаммере – Червоткин, Большунов, Мальцев и Устюгов. В итоге опасения оправдались: дистанционщик Якимушкин, не обладающий взрывным финишем, оставил команду Червоткина и Большунова без подиума на четвертом месте, а Устюгов зарубился с Клебо и проиграл всего 0,2 секунды. Амундсен вклинился третьим.

Крутейший финиш эстафеты – Устюгов уступил 0,2 секунды Клебо

Почему штаб расставил спортсменов именно так?

Этому есть объяснение, и это не ошибка Вяльбе, Бородавко, Крамера и остальных. Еще одно отличие от биатлона – календарь лыжного Кубка мира. В биатлоне эстафеты проводятся практически каждый этап, а еще есть смешанки – и очень много шансов проверить состав до Олимпиады. А следующая эстафета у лыжников – в олимпийском Пекине 13 февраля. Поэтому делать все прикидки нужно было в Лиллехаммере – пусть даже жертвуя кубковой победой.

«Мы хотели как раз посмотреть максимум примерно одинаковых своих мужиков в очных соревнованиях. Эстафет совсем нет, надо хоть тут посмотреть варианты. А разница, в какой команде – в первой или второй – не имеет никакого значения. Поэтому сейчас имеем более или менее картинку, кто и где на Олимпийских играх должен бежать. Хотя, конечно, все будет и от состояния на Олимпиаде зависеть», – абсолютно четко объяснила Елена Валерьевна.

Что удалось узнать?

Ход эстафетной гонки дал несколько подсказок – и уже просматривается как минимум два варианта на олимпийскую эстафету: основной и запасной (как раз в зависимости от самочувствия спортсменов).

Червоткин и Большунов – идеальный состав на классические этапы, способный дать отрыв от норвежцев. Сбросить Иверсена и Нюэнгета на втором этапе получилось даже на 7,5 км – вместе с Иво Нисканеном Большунов уехал от Иверсена на 11,9 секунды. Связка с Нисканеном – потенциальный ключ к успеху на Играх.

Устюгов способен финишировать против Клебо – а если к февралю он наберет форму, то попробует стряхнуть конкурента на дистанции.

Спицов и Мальцев держат темп Крюгера и Холунна – высококлассных норвежских конькистов. Это очень важно, учитывая, что норвежцы обычно решают исход эстафеты именно на третьем этапе.

Лучшие моменты серебряной эстафеты. И награждение!

Итак, основной вариант – Червоткин, Большунов, Спицов/Мальцев, Устюгов. Визуально на третьем этапе эстафеты в Лиллехаммере лучше был Денис – на финишном круге он предпринял ускорение и хорошенько подергал конкурентов. Но Мальцев принял этап с отставанием и выбирал проигранные Семиковым секунды: по чистому времени он выиграл у Спицова. Поэтому в Пекине Вяльбе и ее штаб будут смотреть по ситуации.

Устюгов наконец почувствовал ушедшие были кондиции в спурте. В финише Йоханнеса Клебо никто не сомневался и сценарий был ясен – но Сергей на секунду заставил поверить в то, что все возможно. Запасной вариант – Терентьев, причем скорее на классику, чем на финиш: в случае проблем у Устюгова на четвертый этап отправится Большунов.

Зато в женской сборной тренеры выбрали другую тактику и выставили потенциально сильнейший состав – но с риском в виде 20-летней Вероники Степановой на последнем этапе. Юлия Ступак финишировала в группе лидеров, Наталья Непряева продержалась за лидером общего зачета Фридой Карлссон, Татьяна Сорина удержалась за Терезой Йохауг (и не оттоптала ей лыжи), и на последние пять километров Степанова отправилась вместе с Хелене Мари Фоссесхольм из Норвегии и Моа Олссон из Швеции.

Вероника Степанова, Моа Олссон, Хелене Мари Фоссесхольм Фото: Imago

Такого не было давно – чаще всего норвежки решают эстафетные вопросы на этапе Йохауг. А в Лиллехаммере на последнем этапе не было монстров: Олссон – не лидер Швеции (потенциальный олимпийский финишер – лидер спринтерского зачета Майя Дальквист), Фоссесхольм – сильная дистанционщица, но не финишер. Чемпионка мира среди юниоров Степанова была способна на успех – и ей очень повезло, что Сорина передала ей эстафету раньше соперниц. Вероника пошла в удобном для себя темпе и сохранила силы – но когда преследовательницы топовой троицы стали подъезжать, вперед вышла Фоссесхольм.

Норвежка даже бросила просвет на подъеме – но ее догнали. Степанова вылетела вперед и не отдала конкуренткам ни метра на финишных метрах после выката на стадион. Русские лыжницы не побеждали на Кубке мира с 2004 года – тогда в Лаго-ди-Тезеро победили Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и Юлия Чепалова.

Финиш Вероники Степановой – уела шведку и норвежку в эстафете

Лиллехаммер Лыжницы Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выиграли эстафету 2 ЧАСА НАЗАД