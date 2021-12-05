Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением об итогах мужской эстафеты в Лиллехаммере.

«Результат говорит о неплохом самочувствии. Сегодня лыжи работали на уровне, поэтому и результат адекватный. Вчера с лыжами не очень получилось. Я долго вчера голову ломал, почему так вышло. Но в итоге мы пришли к единому мнению. Перед гонкой вроде обсуждали с Нисканеном, что будем бежать со старта. Но норвежские ребята, как обычно, едут медленно, поэтому пришлось изменить тактику и начинать атаку на последнем круге», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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Ход гонки прокомментировал и Сергей Устюгов – лыжник полагает, что Йоханнес Клебо ему поддался.

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«Всю дистанцию был кризис, периодами накрывало, было тяжеловато, но надо перебороть, больше стартов, больше терпежки, больше прорабатываться – тем интереснее. Я шел на пределе, мне показалось, что он поддался, потому что когда мы стартанули свой этап, я сразу начал со старта рвать, и мы с Клебо поймали взгляд друг друга. Я бежал и думал, что он хочет отцепить меня, чтобы у меня не было шансов побороться за пьедестал. А когда вышли на прямую, мне показалось, что он поддался, чтобы было зрелищнее и интереснее. Это мое личное мнение. А если он не поддавался, то у меня не было веры в себя и в свой финиш, он лучший финишер последних лет», – заявил Устюгов.

Лыжники бежали четыре этапа по 7,5 километра. Победителями стали норвежцы Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо, Россия заняла второе место

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