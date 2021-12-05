Женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Вторыми финишировали шведки Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Моа Олссон, их отставание – 1,1 секунды. Сборная Норвегии, за которую бежали Тирил Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелене Мари Фоссесхольм, стала третьей с отставанием от лидера в 1,2 секунды.

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Первая тройка держалась вместе до последнего круга. Норвежка Фоссесхольм сделала небольшой отрыв на подъеме, но Степанова и Олссон смогли сократить его. Затем Вероника вышла вперед и уверенно добежала до финиша лидером. А вот интервью Вероники для Eurosport.ru

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Российские лыжники не сумели завоевать медалей в личных гонках – коньковых спринтах и разделках на 10/15 километров.

Следующий этап состоится в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.

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