Женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Вторыми финишировали шведки Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Моа Олссон, их отставание – 1,1 секунды. Сборная Норвегии, за которую бежали Тирил Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелене Мари Фоссесхольм, стала третьей с отставанием от лидера в 1,2 секунды.
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Первая тройка держалась вместе до последнего круга. Норвежка Фоссесхольм сделала небольшой отрыв на подъеме, но Степанова и Олссон смогли сократить его. Затем Вероника вышла вперед и уверенно добежала до финиша лидером. А вот интервью Вероники для Eurosport.ru.
Лиллехаммер
Лучшие моменты серебряной эстафеты. И награждение!
Ранее мужская сборная во главе с Сергеем Устюговым заняла второе место. Он и Александр Большунов прокомментировали итоги гонки.
- Российские лыжники не сумели завоевать медалей в личных гонках – коньковых спринтах и разделках на 10/15 километров.
- Следующий этап состоится в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.
Лиллехаммер
«Показалось, Клебо поддался». Большунов и Устюгов – об эстафете
Лиллехаммер
Крутейший финиш эстафеты – Устюгов уступил 0,2 секунды Клебо
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