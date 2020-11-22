В состав мужской сборной России на первый этап Кубка мира вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.

Выделяется отсутствие двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Возможно, исключение связано со слабыми результатами Сергея: на коньковой гонке национального отбора он стал лишь 30-м и отстал от победителя почти на две минуты. Еще Устюгов пропустил гонку классикой, которая прошла 21 ноября.