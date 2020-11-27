Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала интервью перед стартом сезона-2020/21 и прокомментировала ситуацию вокруг главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова.

О новом сезоне

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– Вся команда достаточно давно находится в Финляндии, и за это время мы сдали множество тестов, потратили на это достаточно большие деньги – один тест стоит 224 евро. У нас порядка 65 человек было, это реально огромное количество людей. По приезде в Руку они снова сдали тесты, и я вчера сдала тест, не общалась ни с кем, пока не получила отрицательный результат. Сейчас тренеры уже потихоньку начинают ходить, общаться. Точно так же это было и у спортсменов, никто никуда не ходит, прямо сидя в машине у них берут тесты и через какое-то время сообщают результаты. Я видела, как народ тренируется, трасса выглядит прекрасно, очень много снега, прямо зима, душа радуется.

Я вообще очень редко даю индивидуальные напутствия спортсменам, особенно такого уровня, которые настолько целеустремленные и которые всегда рвутся в бой, как Саша [Большунов]. Я уверена, что он, несмотря на все сложности, настроен абсолютно на борьбу как за Кубок мира, так и за победу на чемпионате мира. Я уверена в этом человеке на 100 процентов, что он будет показывать не просто на словах, но и результатами тоже. Я не буду подходить к нему и говорить, что он должен, это не в моей практике, он никому ничего не должен, кроме самого себя и своих родителей. Думаю, все остальное они и так знают, те, кто пришел в спорт, чтобы быть чемпионами.

О Черчесове

– В этой истории два момента: решение тренера не приглашать Артема Дзюбу на последние игры и провал в тех играх, где должны были выигрывать. Я не увлекаюсь футболом, но думаю, что нынешняя критика общественности оправдана. Он должен это перетерпеть, что же он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми так, – рассказала Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

Лыжный сезон стартует 27 ноября в Руке (Финляндия).

Черчесов жестко раскритиковал сборную России по футболу после двух подряд поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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