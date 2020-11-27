Лыжный сезон стартовал мини-многодневкой в Руке (Финляндия). Победителями первой гонки, классического спринта, стали шведка Линн Сван и норвежец Эрик Вальнес.
Вальнес сенсационно обошел в борьбе за победу суперфаворита – Йоханнеса Клебо. Третьим стал еще один норвежец Эмиль Иверсен, а Александр Большунов стал четвертым. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, в четвертьфинале борьбу закончили Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
В женской гонке полный подиум взяли шведки: победила обладательница «МХГ» в спринте Линн Сван, за ней финишировали Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. Лучшая из сборной России, Наталья Непряева, выбыла в полуфинале, Юлия Ступак (Белорукова) и Татьяна Сорина (Алешина) остановились на стадии четвертьфинала.
- 28 ноября мини-многодневка продолжится классическими разделками на 10/15 километров.
- Год назад Большунов также был четвертым в стартовой гонке, а затем выиграл общий зачет.