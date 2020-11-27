Вальнес сенсационно обошел в борьбе за победу суперфаворита – Йоханнеса Клебо. Третьим стал еще один норвежец Эмиль Иверсен, а Александр Большунов стал четвертым. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, в четвертьфинале борьбу закончили Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин.