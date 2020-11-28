29-летняя спортсменка заняла 67-е место в квалификации спринта, отстав на 26 секунд от победительницы. В команде этот результат списали на психологическое давление.

«Ей не стоит бежать остальные гонки, мы с ней должны принять это решение, – заявил тренер Уле Мортен Иверсен после гонки в комментарии TV2. – Для нее период пандемии стал очень сложным, она вообще в нерабочем состоянии. Надеюсь, она почувствует, что путешествовать и жить в отелях нестрашно, что стресс из-за попадания в изоляцию позади».