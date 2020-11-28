Норвежская лыжница Хейди Венг снялась с мини-тура в Руке из-за панической боязни заболеть коронавирусом.
29-летняя спортсменка заняла 67-е место в квалификации спринта, отстав на 26 секунд от победительницы. В команде этот результат списали на психологическое давление.
«Ей не стоит бежать остальные гонки, мы с ней должны принять это решение, – заявил тренер Уле Мортен Иверсен после гонки в комментарии TV2. – Для нее период пандемии стал очень сложным, она вообще в нерабочем состоянии. Надеюсь, она почувствует, что путешествовать и жить в отелях нестрашно, что стресс из-за попадания в изоляцию позади».
В итоге Венг больше не выйдет на старт финского этапа – об этом информирует Nettavisen. Врач сборной Норвегии Эйстейн Андерсен заявил, что ей нужен покой и отдых.
- После прибытия на место проведения этапа тренер мужской сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирус, и команда отправилась на карантин. Норвежцев допустили на старт, когда контрольный тест Носсума оказался отрицательным.
- Венг – четырехкратная чемпионка мира в командных гонках, обладательница «БХГ».