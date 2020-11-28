Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 10-километровую гонку классикой на этапе Кубка мира в Руке.

Оставшиеся места на подиуме заняли шведки – Фрида Карлссон уступила победительнице 21,8 секунды, Эбба Андерссон – 26. Российская лыжница Татьяна Сорина стала четвертой, обидно уступив третьему месту 0,1 секунды. Наталья Непряева финишировала пятой.

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  • Мини-тур завершится 29 ноября коньковым пасьютом на 10 километров.
  • В 14:45 разделку классикой пробегут мужчины.

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