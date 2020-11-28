Норвежский лыжник Йоханнес Клебо взял реванш за поражение в спринте и выиграл 15-километровую разделку классикой на этапе в Руке.
Йоханнес опередил Алексея Червоткина, который принес российским лыжникам первый подиум сезона. Алексей уступил 15,2 секунды. Третьим стал обладатель Кубка мира-2019/20 Александр Большунов (+18,0 от Клебо).
Рука
😪 Лыжница Сорина проиграла 0,1 секунды в борьбе за третье место
- Многодневка завершится 29 ноября коньковым пасьютом на 15 километров.
- Следующий этап в Лиллехаммере отложен на неопределенный срок – российские лыжники побегут в Гомсе (Швейцария) на Континентальном Кубке.
Рука
Норвежская лыжница снялась с мини-тура из-за панической боязни коронавируса
Рука
🎿 Клебо сенсационно проиграл спринт, но не Большунову. Александр – четвертый