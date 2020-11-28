Позади – четыре гонки первого этапа Кубка мира в Руке, который проходит в формате многодневки. У сборной России – два призовых места и два четвертых. Норвежцы выбили три победы, но унывать от сравнения с главными конкурентами не стоит: в прошлом году начинали не так бодро, а весной праздновали победу в общем зачете.

В призы заехали мужчины на классической разделке – Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов – третьим. Парни уступили Йоханнесу Клебо, который так рассвирепел от спринтерского поражения, что вынес дистанцию. Четвертое место было у Большунова в спринте, а еще – на классике у Татьяны Сориной. Лыжница уступила всего 0,1 секунды Эббе Андерссон и не попала на первый подиум в карьере.

Лыжные гонки Червоткин: «Иногда Большунов тренируется чересчур много» 26/03/2020 В 14:18

Сорина и Червоткин в Руке слегка затмили лидеров сборной, Непряеву и Большунова. Но это не новые имена – даже совсем не новые.

Алексей Червоткин, Йоханнес Клебо, Александр Большунов Фото: Imago

Сорина бегала с Фуркадом на Гонке чемпионов

Татьяне 26 лет, она дебютировала на Кубке мира еще в 2017-м, под девичьей фамилией Алешина. Лыжница специализировалась на спринтерских гонках и выходила на дистанцию только в формате многодневок.

Еще раньше, в 2016-м, Татьяна участвовала в Гонке чемпионов в Тюмени – и даже заняла третье место в смешанной эстафете, которую бежала со шведским лыжником Теодором Петерсоном и биатлонистами – звездной итальянкой Доротеей Вирер и великим французом Мартеном Фуркадом.

Теперь спортсменка носит фамилию Сорина: ее муж – тренер молодежного состава сборной России Егор Сорин. В марте Татьяна стала мамой и ударно вернулась на лыжню выиграв мини-многодневку на летнем чемпионате России в Тюмени.

«Идем даже по более оптимистичному графику восстановления, – говорил в интервью Eurosport.ru Егор Сорин. – Самочувствие и здоровье позволили чуть раньше войти в состояние спортивной формы, восстанавливать прежние кондиции».

Татьяна выиграла обе предсезонные гонки сборной России и обогнала Непряеву на дистанции в Руке. «Конечно, обидно, но есть над чем работать, думаю, что мы исправим эту ошибку, – прокомментировала Сорина четвертое место. – Безусловно, это лучший мой сезон, результаты выросли. Секрета нет – родила, восстановилась, отдохнула, соскучилась по лыжам».

Татьяна Сорина Фото: Imago

«Это невероятно здорово, – респектует российской лыжнице победительница гонки Тереза Йохауг. – Слышала, что в минувшие выходные она хорошо выступила в российских гонках. Приятно видеть, как появляются новые имена. Нам это нужно».

Первой гонку преследования начнет Йохауг, Непряева стартует в 16 секундах, Сорина – в 19.

О Червоткине узнали раньше, чем о Большунове

Об Алексее Червоткине российские болельщики узнали раньше, чем об Александре Большунове. Алексей – также воспитанник Юрия Бородавко, и он казался его любимым учеником, который вот-вот станет лидером русских лыж. Первый кубковый подиум Червоткин взял в январе 2016 года в эстафете Нове Место – он бежал третий этап, получив смену от Александра Легкова. Это была своеобразная дань поколениям – Легков раньше тоже много работал с Бородавко, а Червоткин очень напоминал его стилистически: тоже любил коньковый ход и успешно цеплялся за предоставленные шансы.

Через год случился молодежный чемпионат мира в Солджер-Холлоу – и там на первый план вышел Большунов. Червоткину досталось два серебра – причем в скиатлоне ребята (вместе с Денисом Спицовым) финишировали, взявшись за руки и позволив электронике определять очередность медалей. То видео стало вирусным.

Червоткин бежал на чемпионате мира в Лахти и стал серебряным призером эстафеты, а на Олимпиаде в Пхёнчхане оказался слабым звеном команды. Как и Большунов, Алексей сильно переболел перед стартом Игр, но оправился не так хорошо и привез на третьем этапе отставание от норвежцев, которое стало решающим в борьбе за золото. Постолимпийские сезоны тоже не пошли из-за частых болезней.

«Все это постепенно-постепенно нагнетало, и в какой-то момент психологически надломило. Потом удалось домой съездить отдохнуть, как-то восстановиться. Постепенно набираю психологическую устойчивость», – говорил Червоткин в комментарии Eurosport.ru в марте 2020 года. Видимо, психологическая устойчивость пришла окончательно, и Алексей наконец взял личный призовой подиум Кубка мира.

Клебо уйдет в гонку преследования первым, Большунов – через 26 секунд, Червоткин – через 55.

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