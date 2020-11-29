Йохауг быстро наращивала преимущество, а за ее спиной играли в тактические игры российские и шведские лыжницы. Сорина, Наталья Непряева, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Линн Сван и Майя Дальквист шли плотной группой, работая сменами. На последнем круге Сорина предприняла ускорение и уехала с Андерссон и Карлссон, а затем оторвалась и от них, не доводя дело до финишных разборок.