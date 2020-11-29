Женская мини-многодневка на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) завершилась победой норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

Победительница стартовала первой и увеличила преимущество над соперницами. Второе место вырвала российская лыжница Татьяна Сорина, третьей стала шведка Эбба Андерссон.

Рука
Был талантливее Большунова, бегала с Фуркадом. Червоткин и Сорина – новые герои
19 ЧАСОВ НАЗАД

Йохауг быстро наращивала преимущество, а за ее спиной играли в тактические игры российские и шведские лыжницы. Сорина, Наталья Непряева, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Линн Сван и Майя Дальквист шли плотной группой, работая сменами. На последнем круге Сорина предприняла ускорение и уехала с Андерссон и Карлссон, а затем оторвалась и от них, не доводя дело до финишных разборок.

Татьяна впервые в карьере поднялась на призовой подиум Кубка мира. Наталья Непряева замкнула топ-10 из-за падения на последнем километре.

  • Этап в Куусамо завершится мужской гонкой преследования.
  • Следующий этап должен был состояться в Лиллехаммере (Норвегия), но был отменен из-за коронавируса. Теперь лыжники соберутся в Давосе (Швейцария) 5-6 декабря.

Поздравления Большунову, боец MMA Устюгов и палец Клебо. Лыжные мемы

Читай новости Eurosport в Viber

Рука
🇷🇺 Червоткин и Большунов заняли 2-е и 3-е места на 15 км
ДЕНЬ НАЗАД
Рука
😪 Лыжница Сорина проиграла 0,1 секунды в борьбе за третье место
ВЧЕРА В 11:42