Женская мини-многодневка на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) завершилась победой норвежской лыжницы Терезы Йохауг.
Победительница стартовала первой и увеличила преимущество над соперницами. Второе место вырвала российская лыжница Татьяна Сорина, третьей стала шведка Эбба Андерссон.
Йохауг быстро наращивала преимущество, а за ее спиной играли в тактические игры российские и шведские лыжницы. Сорина, Наталья Непряева, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Линн Сван и Майя Дальквист шли плотной группой, работая сменами. На последнем круге Сорина предприняла ускорение и уехала с Андерссон и Карлссон, а затем оторвалась и от них, не доводя дело до финишных разборок.
Татьяна впервые в карьере поднялась на призовой подиум Кубка мира. Наталья Непряева замкнула топ-10 из-за падения на последнем километре.
- Этап в Куусамо завершится мужской гонкой преследования.
- Следующий этап должен был состояться в Лиллехаммере (Норвегия), но был отменен из-за коронавируса. Теперь лыжники соберутся в Давосе (Швейцария) 5-6 декабря.