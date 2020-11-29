Вторым финишировал лидер сборной России Александр Большунов, третьим стал Эмиль Иверсен из Норвегии. По ходу гонки преследования Большунов и Иверсен отыграли у Клебо почти полуминуты, и Александр возглавил небольшую группу. Ближе к концу дистанции он попробовал атаковать, но норвежцы удержались.