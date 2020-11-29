Мужская мини-многодневка на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) завершилась победой норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.
Вторым финишировал лидер сборной России Александр Большунов, третьим стал Эмиль Иверсен из Норвегии. По ходу гонки преследования Большунов и Иверсен отыграли у Клебо почти полуминуты, и Александр возглавил небольшую группу. Ближе к концу дистанции он попробовал атаковать, но норвежцы удержались.
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Судьба гонки решилась наподалеку от финишного створа – Клебо выехал со спуска, растолкался и оторвался от соперников. Большунов не пустил Иверсена на второе место.
- Следующий этап должен был состояться в Лиллехаммере (Норвегия), но был отменен из-за коронавируса. Теперь лыжники соберутся в Давосе (Швейцария) 5-6 декабря.
- Сборная России 5-6 декабря посоревнуется в Гомсе (Швейцария) на Континентальном Кубке.
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