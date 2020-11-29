Мужская мини-многодневка на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) завершилась победой норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Вторым стал Александр Большунов: ближе к концу дистанции он попробовал атаковать, но норвежцы удержались.

– В принципе, доволен гонкой. Еще бы километров 15, и я бы сбросил этих рюкзаков.

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– Не думали пропустить их вперед, чтобы ребята поработали сами?

– Они бы не работали. Клебо сейчас сложно обыграть на финише, поэтому я старался по ходу гонки его измотать, чтобы получился шанс. Иверсена удалось обыграть, осталось – только Клебо.

– То есть если бы вы предложили смену, они бы не вышли вперед вообще или вышли, но сбросили скорость?

– Им не было смысла брать смену, потому что впереди быстро устанешь. Они старались сидеть сзади и даже на спусках вставали, чтобы не выкатываться вперед и не помогать мне, – сказал Большунов «Матч ТВ».

Не знаешь, что такое рюкзак? Вот текст, который все объяснит.

Следующий этап должен был состояться в Лиллехаммере (Норвегия), но был отменен из-за коронавируса. Теперь лыжники соберутся в Давосе (Швейцария) 5-6 декабря.

Сборная России 5-6 декабря посоревнуется в Гомсе (Швейцария) на Континентальном Кубке.

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