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Большунов выиграл гонку на 15 км
Сборная России была близка к двойному подиуму, но Сьюр Рёте обошел Андрея Мельниченко.
Российский лыжник Александр Большунов стал триумфатором гонки на 15 километров в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Обладатель желтого биба лидера преодолел дистанцию за 33 минуты 45 секунд.
Финн Иво Нисканен уступил Александру 24,3 секунды и стал вторым. Третье время показал норвежец Сьюр Рёте (+40,0), который оставил без бронзы Андрея Мельниченко (+54,0).
- В женской гонке ранее победу одержала Тереза Йохауг, Наталья Непряева была второй.
- В воскресенье пройдут гонки преследования.
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