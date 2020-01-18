Российский лыжник Александр Большунов стал триумфатором гонки на 15 километров в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Обладатель желтого биба лидера преодолел дистанцию за 33 минуты 45 секунд.

Финн Иво Нисканен уступил Александру 24,3 секунды и стал вторым. Третье время показал норвежец Сьюр Рёте (+40,0), который оставил без бронзы Андрея Мельниченко (+54,0).

В женской гонке ранее победу одержала Тереза Йохауг, Наталья Непряева была второй.

В воскресенье пройдут гонки преследования.

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