Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу Александра Большунова в гонке на 15 километорв коньком на этапе Кубка мира в Нове Место.

«В целом я удовлетворен – никогда не бегал пятнашку быстрее. С точки зрения места результат нормальный. Но нас разбили наголову, больше ничего и не скажешь. Я неделю лежал в постели и приступил к тренировкам только в последние дни. Хорошо вновь соревноваться, я набираю форму через гонки. Пасьют будет захватывающим», – цитирует 23-летнего Клебо TV2.

Норвежские журналисты уверены, что Йоханнес кривит душой и рассчитывал на меньшее отставание перед пасьютом.

Йоханнес занял седьмое место и отстал от Большунова на 1 минуту 12 секунд.

По итогам субботней гонки в Нове Место состоится гонка преследования классикой.

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