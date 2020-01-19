На этапе Кубка мира в Нове Место завершилась женская гонка преследования классическим стилем на 10 километров.

Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, которая ушла в гонку первой по итогам субботней разделки. Лидер Кубка мира преодолела дистанцию с временем 26:49,7 и увеличила преимущество.

Наталья Непряева снова стала второй, ее отставание от Йохауг – 1 минута 04,8 секунды. На финише она обошла норвежек Ингвильд Эстберг и Хейди Венг, которые проиграли 1 минуту 6 секунд.

Этап в Нове Место завершится мужским пасьютом на 15 км – Александр Большунов стартует с первого места.

Следующий этап Кубка мира пройдет 25-26 января в Оберстдорфе (Германия).

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